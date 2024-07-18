Ринат Билялетдинов отреагировал на слова казанского имама о «побиении женщин»

Ранее казанский имам мечети Тимур Камаев заявил о допустимости «побиения женщины», однако не кулаками, а мисваком, то есть щеткой для чистки зубов.

Бывший наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал Sport24, что побивать и бить женщинам нельзя и что такое правило имама работает по какой-то причине лишь в одну сторону.

Мужчина попросил отнестись к имаму мягче. Вероятно, его просто неправильно поняли.

Ранее мы писали о том, что имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену.

По словам мужчины, «побивание» - не причинение физической боли, а указание на неверное поведение.

Кроме того, мы говорили, что ДУМ Татарстана рекомендовали посмотреть полную версию беседы с имамом, так как он говорит о недопустимости рукоприкладства со стороны мужчин.