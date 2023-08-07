Похолоданий не предвидится: на новой неделе в Татарстане вновь ожидается 32 градуса тепла

Новая неделя в Татарстане начнется 7 августа с 32-градусной жары и без осадков

На сайте Гидрометцентра татарстана сообщили, что в начале этой недели в Республике сохранится жаркая погода. Сильных осадков не предвидится, но вот во вторник возможно возникновение кратковременных дождей.

Сегодня поднимется северный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду. Днем порывы местами могут достигать 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха достигнет 27-31 градусов.

Завтра, 8 августа, будет чуть прохладнее - 26-31 градус. Днем пройдут кратковременные дожди, но сильный осадков не предвидится. Втер поднимется северо-восточный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Днем вновь возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью с 7 на 8 температура будет держаться на отметках в 13-18 градусов.

В среду, 9 августа, ветер не сменит ни направления, ни скорости. Столбик термометра днем будет держаться на 27-32 градусах, а ночью температура опустится до 12-17 градусов.