Побиты многолетние рекорды: в Татарстане среднесуточные температуры достигли небывалых отметок

Среднесуточные температуры в Татарстане в августе 2023 года бьют многолетние рекорды

Татарстан на данный момент, как и большая часть Европейской территории России, находится под влиянием обширного антициклона. Из-за этого в республике сохраняется жаркая и сухая погода.

Специалисты гидрометцентра Татарстана рассказали, что на данный момент среднесуточные температуры воздуха на пять-семь градусов выше многолетних значений. В ближайшие несколько дней, с 8 по 10 августа, в Татарстане днем температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла. Ночью столбики термометра будут опускаться до 19 градусов тепла.

В конце недели также сохранится жаркая погода - воздух будет прогреваться до 28-33 градусов тепла днем. Осадков в ближайшие дни не ожидается.

Напомним, ранее синоптики Татарстана рассказали, что в этом году ожидается приход теплых потоков, что может стать причиной теплой зимы 2023-2024. Специалисты также ранее сообщали о причинах урагана, который настиг республику на прошлой неделе - из-за него погибли несколько человек. Стало известно, что произошло это из-за столкновения очень теплых и холодных потоков.