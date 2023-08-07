Ожидается приход теплых потоков: в Татарстане может быть очень теплая зима

Зима 2023-2024 годов в Татарстане может быть очень теплой из-за воздушных потоков

Синоптики Татарстана сообщили, что в августе сохранится жара на территории республики. Помимо этого, в регионе будет подниматься шквалистый ветер и возникать грозы.

Как стало известно в эфире телеканала ТНВ, в ближайшие дни будет ощущаться выраженная волна тепла, когда температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов. Такие погодные условия задержатся в региона на срок до пяти дней, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Август обещает быть сухим и жарким, а следующая неделя останется не менее знойной. Прогнозируется, что последний летний месяц будет выше нормы по температуре. Норма составляет 18,5 градуса, а аномалия составит +1. По осадкам август будет весьма противоречивым. Местам в республике ожидается высокая пожароопасность лесов. Стало также известно, ожидается в этом году прихода теплых воздушных потоков, из-за чего в Татарстане может быть теплая зима.