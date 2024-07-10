Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

По числу мигрантов Татарстан находится на 4 месте в России

Особенно выросло количество рабочих из Туркменистана и Китая

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Республика Татарстан оказалась на 4 месте по числу прибывающих иностранцев в РФ, уступив лишь Санкт-Петербургу, Москве и Ленинградской области. Большая часть мигрантов приезжают из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Половина иностранных граждан приезжает, чтобы устроиться на работу. За первое полгода текущего года было выдано 823 разрешения на работу - то есть в 3 раза больше, чем в минувшем году.

Особенно выросло количество рабочих из Туркменистана и Китая, которые трудятся в АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Ранее мы писали о том, что мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана. Глава Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев сообщил, что те, кто сдал экзамен по русскому языку по ускоренной программе, смогут получить патент для работы в РФ.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

2 часа назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека

как установить сетку на кухне от насекомых

Новости Татарстана

3 часа назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

23 часа назад

Казанцы просят перевести часовой пояс в Татарстане на 1-2 часа

прайс на монтаж натяжного потолка в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка

Новости Казани

день назад

32-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП в Казани, попросился на свободу

Новости Татарстана

7 часов назад

Мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана
Новости Казани
4 часа назад

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре

Новости Татарстана

5 минут назад

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Новости Татарстана

час назад

По числу мигрантов Татарстан находится на 4 месте в России

Новости Татарстана

3 часа назад

Прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул

Новости Татарстана

4 часа назад

Мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток
Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане
Новости Татарстана
2 часа назад

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

Альметьевск в топе-30 городов РФ по загрязненному воздуху

Новости Татарстана

5 часов назад

В 88 лет умер известный композитор Анвар Шарафеев

Новости Татарстана

7 часов назад

Мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека