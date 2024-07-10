По числу мигрантов Татарстан находится на 4 месте в России

Республика Татарстан оказалась на 4 месте по числу прибывающих иностранцев в РФ, уступив лишь Санкт-Петербургу, Москве и Ленинградской области. Большая часть мигрантов приезжают из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Половина иностранных граждан приезжает, чтобы устроиться на работу. За первое полгода текущего года было выдано 823 разрешения на работу - то есть в 3 раза больше, чем в минувшем году.

Особенно выросло количество рабочих из Туркменистана и Китая, которые трудятся в АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Ранее мы писали о том, что мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана. Глава Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев сообщил, что те, кто сдал экзамен по русскому языку по ускоренной программе, смогут получить патент для работы в РФ.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.