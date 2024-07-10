Мигрантов из Узбекистана хотят завозить для строек Татарстана

В РТ на стройках не хватает рабочих. По этой причине на объекты планируют приглашать сотрудников из Узбекистана.

Глава Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев сообщил, что те, кто сдал экзамен по русскому языку по ускоренной программе смогут получить патент для работы в РФ.

Мужчина также заявил, что ответственность за иностранцев будет нести работодатель. По мнению Гимаева, новые работники должны будут отработать, уехать домой и так по кругу, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что духовное управление мусульман в Татарстане уже одобрило халяльный кешбэк.

Такое решение муфтий региона Камиль хазрат Самигуллин вынес основателям проекта Halal Card Исламу Ахмедшину и Тимуру Хакимову. Об этом сообщили в местной организации. Благодаря этому продукту можно будет вернуть часть расходов за совершенные покупки