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Песошин попросил обеспечить безопасность на дорогах Татарстана

В новогодние каникулы в Татарстане возникли сло...

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В новогодние каникулы в Татарстане возникли сложности на дорогах и в жилых кварталах из-за сильного снега. Премьер-министр РТ Алексей Песошин акцентировал внимание на необходимости систематического контроля и соблюдения нормативных требований для поддержания дорог в безопасном состоянии. Эти рекомендации он озвучил на собрании в Доме Правительства РТ.

В новогодний период в Татарстане дорожная ситуация усложнилась из-за больших объемов выпавшего снега. Премьер-министр напомнил, что в эти дни произошли ДТП с трагическими последствиями. Помимо этого, 4 января из-за инцидента на мосту на трассе М7 возникла многотысячная пробка, а движение по М5 было временно ограничено в связи с плохими метеорологическими условиями.

Песошин поручил Министерству транспорта и главам регионов провести мероприятия по повышению безопасности на дорогах. Важный акцент необходимо сделать на магистрали, соединяющие разные регионы.

Он также призвал поддерживать федеральные трассы в исправном состоянии, усилить контроль за чистотой дворов и пешеходных зон в населенных пунктах от снега и наледи.

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