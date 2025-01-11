Песошин попросил обеспечить безопасность на дорогах Татарстана

В новогодние каникулы в Татарстане возникли сложности на дорогах и в жилых кварталах из-за сильного снега. Премьер-министр РТ Алексей Песошин акцентировал внимание на необходимости систематического контроля и соблюдения нормативных требований для поддержания дорог в безопасном состоянии. Эти рекомендации он озвучил на собрании в Доме Правительства РТ.



В новогодний период в Татарстане дорожная ситуация усложнилась из-за больших объемов выпавшего снега. Премьер-министр напомнил, что в эти дни произошли ДТП с трагическими последствиями. Помимо этого, 4 января из-за инцидента на мосту на трассе М7 возникла многотысячная пробка, а движение по М5 было временно ограничено в связи с плохими метеорологическими условиями.



Песошин поручил Министерству транспорта и главам регионов провести мероприятия по повышению безопасности на дорогах. Важный акцент необходимо сделать на магистрали, соединяющие разные регионы.



Он также призвал поддерживать федеральные трассы в исправном состоянии, усилить контроль за чистотой дворов и пешеходных зон в населенных пунктах от снега и наледи.