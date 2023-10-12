Перевыполнили годовой план: в Татарстане вводят больше запланированного количества жилых объектов
В Республике Татарстан в период с января по сентябрь 2023 года было введено 1,6 миллиона квадратных метров объектов индивидуального жилищного строительства, хотя по плану за это время построить должны были 1,5 миллиона, о чем сообщает «Татар-информ», ссылаясь на Минстрой республики.
Общее количество частных домов, согласно плану, должно было составить 10,4 тысячи.
В министерстве также отметили, что из года в год Татарстане перевыполняет план по вводу жилья. При этом больше 50% здесь приходится на частные дома.