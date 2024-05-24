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Переломал 7 ребер: полицейского из Зеленодольска хотят посадить на 10 лет

В отделе он и 26-летний сотрудник полиции Булат Замалиев поругались

pixabay.com

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Экс-полицейского из Зеленодольска хотят посадить в колонию на 10 лет за пытку над человеком. Подробнее об этом рассказали в правозащитной группе «Травмпункт».

Все случилось еще в феврале 2023 года. Правоохранители задержали 47-летнего мужчину по подозрению в административном правонарушении. В отделе он и 26-летний сотрудник полиции Булат Замалиев поругались, после чего фигурант ударил рукой по губе и коленом в грудь своего приятеля. После повалил парня на пол лицом вниз и нанес ему удар коленом в грудь. По словам потерпевшего, он почувствовал жуткую боль» и услышал хруст ребер. Пострадавшему переломали 7 ребер, у него скопилась кровь в плевральной полости, рассечена губа, а в пояснице появился кровоподтек.

В настоящее время Замалиев больше не работает в отделении. Мужчину обвиняют в превышении полномочий с применением пытки (часть 5 статья 286 УК РФ). Прокурор попросил для него 10 лет колонии строгого режима. Помимо этого, обвинение просит лишить экс-правоохранителя званий и запретить ему трудиться в органах 5 лет.

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