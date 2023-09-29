Паспорт уже размещен: в РТ сообщили о нарушениях при подготовке домов к пуске тепла

В Госжилинспекции РТ рассказали о нарушениях при подготовке домов к пуску тепла

В ходе проверок в Татарстане были выявлены нарушения при подготовке многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону, сообщил заместитель главы Госжилинспекции РТ Ирек Шайдуллин на пресс-конференции.

С его слов, зачастую паспорт готовности дома к пуску тепла уже размещен, но выясняется, что какие-то работы еще не были выполнены. При этом не указано, какие именно работы были запланированы на этот год, а какие выполнены по факту с конкретными показателям. Помимо того, отдельные управляющие компании не взаимодействуют с жильцами по исправлению нарушения.