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· Полина Модестова

Откроют уже на днях: стало известно, как продвигаются работы на дороге под мостом реки Мелекеска в Челнах

Движение по дороге под мостом реки Мелекеска в Набережных Челнах будет открыто 12 августа
Откроют уже на днях: стало известно, как продвигаются работы на дороге под мостом реки Мелекеска в Челнах

Телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

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Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев накануне, 8 августа, осмотрел городские объекты. Одним из них стал разворот под мостом реки Мелекеска. Градоначальник заявил, что на данный момент объект находится в высокой степени готовности. С его слов, уже в эту субботу, 12 августа, по нему будет открыто движение.

Мэр Набережных Челнов также посетил накануне и парк культуры и отдыха в пос. ГЭС. Он пообщался с местными жителями, которые были там в ранний час.

После этого градоначальник проверил и ход работ на улице Гидростроителей - здесь специалисты приступили к капитальному ремонту дороги. Приводят в порядок и подземный переход, расположенные у Дома культуры «Энергетик».

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