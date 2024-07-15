Основателя частных детских садов «Егоза» приговорили к 3 годам и 6 месяцам

Наталью Реснянскую, которая является основателем первой в регионе сети частных детских садов «Егоза» приговорили к 3,6 лет лишения свободы условно. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали из зала суда.

Женщина обвиняется в 3 преступлениях: часть 1 статья 201 УК РФ, часть 1 статья 195 УК РФ и часть 4 статья 159 УК РФ.

По информации следствия, в 2019 году фигурантка якобы фиктивно продала жилье в жилищном комплексе «Магеллан», принадлежавшие детсаду, когда узнала, что организация «Сувар Казань» хочет ее обанкротить, и так вывела имущество. Помимо этого, сторона обвинения думает, что основатель «Егозы» в период с 2017–2018 годах подавала в Министерство образования и науки Татарстана списки с завышенным количеством несовершеннолетних и в итоге получила больше субсидий — 1,1 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что новый детский парк на набережной реки Казанки назвали «Елмай».