Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Опасную фасоль, из-за которой отравились казанцы, консервировали в антисанитарии

Последний раз фирма проходила проверку в 2015 году

pixabay.com

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Сотрудники «Савон-К», чьей консервированной фасолью для салатов отравилось более 200 человек, проживали в бараках на территории самого производства.

По информации СМИ, бочки с едой компания хранила на улице около мусора, а на кухне царила антисанитария.

Последний раз фирма проходила проверку в 2015 году, в настоящее время здания опечатаны, пишет издание "Известия".

Казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова. Через день после ухудшения, они с мужем поехали в районную больницу, однако там медики решили, что у казанки аллергия. Сотрудники медицинского учреждения оказали ей помощь и отправили домой. Однако женщине становилось только хуже...

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