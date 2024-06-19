Опасную фасоль, из-за которой отравились казанцы, консервировали в антисанитарии

Сотрудники «Савон-К», чьей консервированной фасолью для салатов отравилось более 200 человек, проживали в бараках на территории самого производства.

По информации СМИ, бочки с едой компания хранила на улице около мусора, а на кухне царила антисанитария.

Последний раз фирма проходила проверку в 2015 году, в настоящее время здания опечатаны, пишет издание "Известия".

Казанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". В четверг женщина заказала доставку "Салата Лобио" с фасолью из Самоката, а уже в пятницу у нее стала кружиться голова. Через день после ухудшения, они с мужем поехали в районную больницу, однако там медики решили, что у казанки аллергия. Сотрудники медицинского учреждения оказали ей помощь и отправили домой. Однако женщине становилось только хуже...