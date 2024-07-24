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Около Приволжского рынка проверяют мигрантов

На улице завязалась кулачная ссора

pixabay.com

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В местном телеграм-канале появилась информация о том, что около Приволжского рынка находятся полиция и ОМОН. Именно там пару дней назад случилась массовая драка иностранцев. Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, у мигрантов проверяют документы, пишет Инказан.

Напомним, что все произошло в Казани. По предварительной информации, тогда проходила таджикская свадьба. Внезапно, внутрь зашел нетрезвый незнакомец.

На улице завязалась кулачная ссора. Люди рассказали, что практически сотня мужчин набросились на одного.

Ранее мы писали о том, что в Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка.

Ночью 21 июля 2024 года, в Приволжском районе Казани случилась массовая потасовка около кафе «1001 ночь». Свидетели рассказали, что на месте было много иностранных специалистов. Люди, которые живут недалеко от питейного заведения, жалуются на частые беспорядки. Жители не могут ночью спать, а днем выпускать детей одних из дома.

Кроме того, мы говорили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин расследует драку с участием мигрантов в Челнах.

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