Председатель СК РФ Бастрыкин расследует драку с участием мигрантов в Челнах

В местных каналах появилось видео, на котором можно увидеть массовую драку. Все случилось в одном из дворов Набережных Челнов, между иностранцами и местными жителями произошла потасовка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сейчас контролирует расследование этого дела.

Ранее мы писали о том, что в Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка.