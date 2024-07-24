Председатель СК РФ Бастрыкин расследует драку с участием мигрантов в Челнах
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В местных каналах появилось видео, на котором можно увидеть массовую драку. Все случилось в одном из дворов Набережных Челнов, между иностранцами и местными жителями произошла потасовка
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сейчас контролирует расследование этого дела.
Ранее мы писали о том, что в Казани 21 июля на свадьбе произошла массовая драка.
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