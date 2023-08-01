Ограничения были отменены: в Татарстане больше не работают меры поддержки, действующие при COVID-19

Власти Татарстана отменили действующие во время пандемии коронавируса ограничения

Правительство Татарстана отменило все ограничения и меры поддержки, которые имели место во время пандемии COVID-19. Постановление, соответствующее данном решению, было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, а сам документ опубликовали на сайте правовой информации.

В результате отмены ограничений и мер поддержки всего силу утратили больше 80 распоряжений и постановлений. Сюда относятся документы о масочном режиме и самоизоляции, QR-кодах, а также документы о стимулирующих выплатах и мерах, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 в Татарстане.