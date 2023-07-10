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Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане

Стоимость минимального набора продуктов выросла в Татарстане в 2023 году
Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане

Надежда Острокол

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Опубликованные данные Татарстанстата свидетельствуют о том, что в конце мая стоимость минимального наборы продуктов питания в республике увеличилась до 5 068,37 рублей в расчете на месяц. Отмечается. что она выросла на 3%. Если сравнивать с декабрем, то стоимость набора увеличилась на на 6,4%.

При этом стоимость набора в Татарстане оказалась одной из самых низких по Приволжскому федеральному округу. Меньше лишь в Саратовской и Пензенской областях, а также в Мордовии.

Самая высокая стоимость данного набора наблюдается в Пермском крае. Здесь она достигает 5 681,8 рубля. По ПФО в целом стоимость минимального набора продуктов питания - 5 217,86 рубля. Она выросла на 2,9%.

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