Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

В Казани машина с 6 несовершеннолетними перевернулась на пересечении пр. Победы и улицы Зорге. Сейчас известно, что один из подростков умер.

По предварительным данным, за рулём автомобиля "Лада" сидел парень без водительских прав, транспорт он взял у своего отца, чтобы покататься. Внезапно машина влетела в опору моста.

После аварии 5 несовершеннолетних госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Известно, что девушка получила перелом позвоночника, она была около водителя. Один из пассажиров умер на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что татарстанец рассказал о симптомах его супруги после употребления "Салата Лобио". Они с мужем поехали в районную больницу, однако там медики решили, что у казанки аллергия. Сотрудники медучреждения оказали ей помощь и отправили домой.