Очевидцы сняли на видео белые клубы дыма на лугах в Елабужском районе Татарстана

14 апреля 2024 года, жители Елабужского района Татарстана выложили в соцсетях видеозаписи, на которых видны клубы белого дыма. Автор видеозаписи предположил, что возможно в лесу случился пожар.

В ГУ МЧС РФ рассказали, что это действительно возгорание на природе. Оказалось, что на заливных лугах в Елабужском районе подыхала трава. Угрозы распространения пламени не было, пишет "Татар информ".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16.