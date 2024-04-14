В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16
По прогнозу гидрометцентра РТ, новая рабочая неделя в Татарстане начнется с дождей и потепления до плюс 16 градусов. Ветер будет достигать порывов 15-20 м/с.
На следующий день, во вторник, 16 апреля, погода в регионе существенно не изменится. Прогнозируется дождь и гроза ночью. Порывы ветра составят 6-11 м/с, местами достигнут 16 м/с. Ночная температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем столбик термометра покажет от 11 до 16 градусов тепла.
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