Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Подписаться в Telegram

По прогнозу гидрометцентра РТ, новая рабочая неделя в Татарстане начнется с дождей и потепления до плюс 16 градусов. Ветер будет достигать порывов 15-20 м/с.

Согласно прогнозу на ближайшие дни, в понедельник, 15 апреля, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, но днем ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем поднимется от плюс 11 до плюс 16 градусов.

На следующий день, во вторник, 16 апреля, погода в регионе существенно не изменится. Прогнозируется дождь и гроза ночью. Порывы ветра составят 6-11 м/с, местами достигнут 16 м/с. Ночная температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем столбик термометра покажет от 11 до 16 градусов тепла.

Напомним, что в Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане из-за загрязнения реки с карты пропала деревня

Новости Казани

23 часа назад

В Казани были слышны сирены гражданской обороны

сетка на трубу от насекомых

Новости Татарстана

3 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

шугаринг голени в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Казани

23 часа назад

Из-за ремонта на Баумана «Казанскому коту» пришлось переехать

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и Камаза

Новости Татарстана

8 часов назад

Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Новости Татарстана

7 часов назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Казани

8 часов назад

В Культурном центре Пушкина в Казани прямо в стене прорубили дверь для хостела

Новости Татарстана

8 часов назад

Из Казани в Сургут с 13 апреля стартовали прямые авиарейсы

Новости Татарстана

8 часов назад

7,5 млрд рублей потратят на реконструкцию аэропорта Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
5 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.