Оценил новые проекты: глава РТ посетил Менделеевский районе и АО «Аммоний»

Глава РТ Минниханов посетил «Аммоний» и оценил новые проекты предприятия

Глава Татарстана Рустам Минниханов накануне, 23 августа, совершил рабочую поездку в Менделеевский муниципальный район. По прибытии он посетил АО «Аммоний» и познакомился с его основными финансово-экономическими показателями, в том числе с новых цехом по производству реагента для очистки выхлопных газов. Начало производства планируется на октябрь 2023 года.

Рустам Минниханов посмотрел и создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты.

Там же глава РТ пообщался с представителям трудового коллектива. Речь шла о предоставлении жилья молодым сотрудникам, а также о «Гонке героев», которая второй раз пройдет в Менделеевском районе. Напомним, что Менделеевск - это единственный малый город России, который принимает данное мероприятие, а АО «Аммоний» является партнером и спонсором соревнования.