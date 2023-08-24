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· Полина Модестова

Оценил новые проекты: глава РТ посетил Менделеевский районе и АО «Аммоний»

Глава РТ Минниханов посетил «Аммоний» и оценил новые проекты предприятия
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Глава Татарстана Рустам Минниханов накануне, 23 августа, совершил рабочую поездку в Менделеевский муниципальный район. По прибытии он посетил АО «Аммоний» и познакомился с его основными финансово-экономическими показателями, в том числе с новых цехом по производству реагента для очистки выхлопных газов. Начало производства планируется на октябрь 2023 года.

Рустам Минниханов посмотрел и создаваемую площадку по производству жидкой углекислоты.

Там же глава РТ пообщался с представителям трудового коллектива. Речь шла о предоставлении жилья молодым сотрудникам, а также о «Гонке героев», которая второй раз пройдет в Менделеевском районе. Напомним, что Менделеевск - это единственный малый город России, который принимает данное мероприятие, а АО «Аммоний» является партнером и спонсором соревнования.

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