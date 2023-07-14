Оценят эффективность мероприятий: в Татарстане появится музей образования и сквер учителя

В Татарстане до конца 2023 года появится музей образования и сквер учителя

В Татарстане был утвержден план мероприятий на второе полугодие, приуроченных к проведению Года педагога и наставника. В республики планируют создать музей образования и сквер учителей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошниным.

Согласно документу, в регионе также пройдет XIII Международный фестиваль учителей и фестиваль «Диалог поколений». Будет оценена эффективность этих мероприятий. Предполагается, что число педагогов, которые были отмечены ведомственными наградами, станет больше на 20%. Количество молодых специалистов может вырасти на 10%.