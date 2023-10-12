Обойдется в 94 миллиона: в Казани хотят отреставрировать старинную мечеть «Марджани»

Реставрация старинной мечети «Марджани» в Казани обойдется в 94 миллиона рублей

В Татарстане планируют провести реставрацию мечети «Марджани», расположенной в Старо-Татарской слободе. потратив на эти цели чуть больше 94 миллионов рублей.

Как следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок, все работы необходимо будет завершить до 28 февраля 2024 года. В частности, подрядчик должен будет провести ремонт фасада, кровли. минарет, выполнить шумоизоляцию стен, а также избавиться от трещин и усилить фундамент.