«Объем производства составит 14 миллионов деталей»: в Татарстане турецкая компания запустила производство деталей шасси

В РТ компания «Джошкуноз Алабуга» запустила производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»

В Татарстане, в особой экономической зоне «Алабуга», компанией «Джошкуноз Алабуга» будет запущено серийное производство деталей шасси для «Автоваза». Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что из них 500 миллионов были предоставлены федеральным ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». С привлечением данного займа компанией было приобретено высокотехнологическое оборудование, а также налажен выпуск цельноштампованных и составных металлических деталей шасси.

Известно, что после выхода на проектную мощность объем производства составит 14 миллионов деталей в год. Локализация проиводства достигает 100%.

Первая партия деталей для Lada Vesta была отправлен «Джошкуноз Алабугой» концерну «Автоваз» в июле 2023 года. В скором времени планируется и производство деталей для Lada Granta.

В будущем предприятие планирует наладить выпуск других деталей шасси, которые будут использовать при сборке на конвейере автомобилей отечественных и иностранных брендов. локализованных в России. Помимо этого, в результате реализации проекта было создано 74 рабочих места.