Новости Татарстана
· Полина Модестова

«Объем производства составит 14 миллионов деталей»: в Татарстане турецкая компания запустила производство деталей шасси

В РТ компания «Джошкуноз Алабуга» запустила производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»
«Объем производства составит 14 миллионов деталей»: в Татарстане турецкая компания запустила производство деталей шасси

pixabay

Подписаться в Telegram

В Татарстане, в особой экономической зоне «Алабуга», компанией «Джошкуноз Алабуга» будет запущено серийное производство деталей шасси для «Автоваза». Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Отмечается, что из них 500 миллионов были предоставлены федеральным ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия». С привлечением данного займа компанией было приобретено высокотехнологическое оборудование, а также налажен выпуск цельноштампованных и составных металлических деталей шасси.

Известно, что после выхода на проектную мощность объем производства составит 14 миллионов деталей в год. Локализация проиводства достигает 100%.

Первая партия деталей для Lada Vesta была отправлен «Джошкуноз Алабугой» концерну «Автоваз» в июле 2023 года. В скором времени планируется и производство деталей для Lada Granta.

В будущем предприятие планирует наладить выпуск других деталей шасси, которые будут использовать при сборке на конвейере автомобилей отечественных и иностранных брендов. локализованных в России. Помимо этого, в результате реализации проекта было создано 74 рабочих места.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Были вынуждены немедленно отпустить: в Казани мировой судья стрелял в отделе полиции

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

уничтожение тараканов в организации

Новости Татарстана

22 часа назад

Бабьему лету быть: стало известно, какую погоду стоит ждать жителям Казани в начале осени

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

газожидкостный пилинг цена москва в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

Взятку дали «яблоком»: суд арестовал бывшего начальника отдела прокуратуры в Татарстане

Новости Казани

12 часов назад

Суперлуние и Голубая Луна одновременно: жители Казани смогут наблюдать удивительное явление

Новости Татарстана

день назад

Сумасшедший рост цен: бензин подорожал в цене на 24,2%. Дальше будет хуже

Новости Казани

13 часов назад

Всех ждет дополнительный выходной: в День города и республики жители Казани будут отдыхать

Новости Татарстана

день назад

Лежал так четыре часа: в Челнах мужчина скончался посреди улицы
Новости Казани
20 часов назад

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Разрешение на работы не выдавалось: в Казани прокуратура проверила стройку у Миллениума

Новости Татарстана

час назад

«Объем производства составит 14 миллионов деталей»: в Татарстане турецкая компания запустила производство деталей шасси

Новости Татарстана

17 часов назад

Профессиональная чистка зубов: почему важна и как проводится?

Новости Татарстана

час назад

«Праздник объединяет всех жителей»: глава РТ Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Новости Татарстана

час назад

«Просил не заключать его под стражу»: в Татарстане арестовали бывшего начальника отдела прокуратуры
Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»
Новости Казани
21 минуту назад

Требовалась реконструкция: в Казани запустили движение по мосту «Миллениум»

Новости Татарстана

12 часов назад

Повысят уровень знаний: в Татарстане будут тестировать исламский банкинг

Новости Казани

13 часов назад

Открыл счет Рустам Ашурматов: «Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России

Новости Казани

14 часов назад

Казань вошла в топ: был составлен рейтинг городов по уровню зарплаты для инженеров по эксплуатации зданий
7 важных вопросов директору клиники: о здоровье, красоте и спасении жизней
Интересное в Казани
4 дня назад

7 важных вопросов директору клиники: о здоровье, красоте и спасении жизней