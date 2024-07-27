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Новым директором ГИСУ РТ 27 июля назначен Ильнар Хафизов

В совещании принимали участие все региональные ...

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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Теперь руководителем Главного инвестстроительного управления по региону стал Ильнар Хафизов. Об этом сообщили в Доме Правительства Татарстана 27 июля 2024 года.

В совещании принимали участие все региональные районы, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель Государственного совета России по Республике Фарид Мухаметшин и премьер-министр региона Алексей Песошин.

Ранее мы писали о том, что начальника Социальной защиты Казани оштрафовали за невыдачу документа отцу. Сотрудники прокуратуры возбудили административное дело за нарушение предоставления госуслуги и направили его в судебную инстанцию.

Кроме того, мы говорили, что в Республике Татарстан уличных аниматоров начнут штрафовать до 5 000 за навязывание услуг. Составлять протоколы станут сотрудники органов местного самоуправления региона.

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