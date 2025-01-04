Нижнекамцев предупредили о случаях отравления собак неизвестным веществом

В Нижнекамске наблюдается рост числа случаев отравления домашних собак неизвестным веществом, что привело к гибели нескольких животных. Управляющая компания "Жилье" предупреждает жителей о потенциальной угрозе.



Токсичное вещество, ставшее причиной этих инцидентов, пока остаётся неустановленным. Существует предположение, что его могут использовать злоумышленники, добавляя в корм или другую пищу.



Некоторые местные жители поделились своими историями: одна женщина рассказала, что её семья четыре дня боролась за жизнь своей собаки, но, увы, она скончалась. Ещё одна горожанка обнаружила у своего питомца странный кусок мяса, который мог оказаться источником отравления.



Владельцам рекомендовано проявлять повышенную бдительность: не позволять своим питомцам подбирать что-либо с земли, избегать контактов с необычно окрашенным снегом, а также предотвращать облизывание лап и обуви после прогулок. Регулярное мытьё лап и живота после каждой прогулки также является важной профилактической мерой.



Если ваш питомец случайно съел что-то подозрительное на прогулке, рекомендуется сразу же вызвать у него рвоту, промыть желудок и обратиться к ветеринару для дальнейшей помощи.



По информации НТР24, на сегодняшний день зарегистрировано уже шесть смертей среди животных.