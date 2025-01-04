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Нижнекамцев предупредили о случаях отравления собак неизвестным веществом

В Нижнекамске наблюдается рост числа случаев от...

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В Нижнекамске наблюдается рост числа случаев отравления домашних собак неизвестным веществом, что привело к гибели нескольких животных. Управляющая компания "Жилье" предупреждает жителей о потенциальной угрозе.

Токсичное вещество, ставшее причиной этих инцидентов, пока остаётся неустановленным. Существует предположение, что его могут использовать злоумышленники, добавляя в корм или другую пищу.

Некоторые местные жители поделились своими историями: одна женщина рассказала, что её семья четыре дня боролась за жизнь своей собаки, но, увы, она скончалась. Ещё одна горожанка обнаружила у своего питомца странный кусок мяса, который мог оказаться источником отравления.

Владельцам рекомендовано проявлять повышенную бдительность: не позволять своим питомцам подбирать что-либо с земли, избегать контактов с необычно окрашенным снегом, а также предотвращать облизывание лап и обуви после прогулок. Регулярное мытьё лап и живота после каждой прогулки также является важной профилактической мерой.

Если ваш питомец случайно съел что-то подозрительное на прогулке, рекомендуется сразу же вызвать у него рвоту, промыть желудок и обратиться к ветеринару для дальнейшей помощи.

По информации НТР24, на сегодняшний день зарегистрировано уже шесть смертей среди животных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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