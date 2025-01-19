Необычный аппендикс нашли врачи у пациента в Татарстане

В Нижнекамской центральной районной больнице 36-летнему мужчине из Татарстана удалили аппендикс длиной 20 сантиметров. Пациент поступил с резкими болями в правом нижнем квадранте живота, что указывало на острый аппендицит и потребовало незамедлительной операции.





Хирургов удивило нестандартное положение аппендикса — за слепой кишкой, а также его исключительная длина, превышающая обычные размеры почти вдвое. Такие случаи встречаются довольно редко.Операция прошла без осложнений, и пациент вскоре будет выписан.