Необычный аппендикс нашли врачи у пациента в Татарстане
Пресс-служба НЦРМБ
В Нижнекамской центральной районной больнице 36-летнему мужчине из Татарстана удалили аппендикс длиной 20 сантиметров. Пациент поступил с резкими болями в правом нижнем квадранте живота, что указывало на острый аппендицит и потребовало незамедлительной операции.
Операция прошла без осложнений, и пациент вскоре будет выписан.
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