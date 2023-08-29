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· Полина Модестова

Не обнаружены памятные даты: арочный мост Бугульмы хотят лишить статуса памятника

Статуса памятника могут лишить арочный мост XX века в Татарстане через реку Бугульминка
Не обнаружены памятные даты: арочный мост Бугульмы хотят лишить статуса памятника

pixabay

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Арочный мост, который был возведен в 1904 году, проходящий через реку Бугульминка, хотят лишить статуса выявленного объекта культурного наследия. Напомним, что его включили в данный список в 2002 году представители минкульта РТ как представляющий историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Комитету РТ по охране объектов культурного наследия предлагают рассмотреть возможность присвоения мосту статуса исторически ценного градоформирующего объекта, о чем говорится на сайте комитета.

В документации отмечается, что сведения, связанные с важнейшими историческими событиями, памятными датами по вышеуказанному мосту не были обнаружены. Мемориальная ценность объекта по представленным документам и имеющимся материалами установлена не была.

В результате обследований, проведенных в 2023 году, техническое состояние здания и основных строительных конструкций неудовлетворительное. Эксперты выявили выпадение отдельных плиток облицовки, помимо этого, на каменной облицовке отмечены дефекты в виде сколов, фрагментарных утрат, трещин, эрозии поверхности, замачивание стен, разрешение нижних опорных частей моста, поражение деструктивной гнилью.

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