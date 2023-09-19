Новости Татарстана
· Полина Модестова

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Минниханов осудил связанную с депутатом Госсовета РТ и наркотиками ситуацию
Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

pixabay

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Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил строгое осуждение ситуации, которая произошла с депутатом Государственного Совета Рустемом Хасановым. Как мы ранее сообщали, он подозреваются в приобретении наркотического вещества. О том, как происшествие прокомментировал сам депутат, объясняя «некий пакетик рядом», читайте в нашем материале.

Раис республики отметил, что в истории парламентаризма РТ никогда не было таких вопиющих фактов. Поступок депутата, считает Рустам Минниханов, должен быть тщательно расследован, а его действиям дана правовая оценка.

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