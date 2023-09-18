Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

В Казани депутата Госсовета подозревают в покупке мефедрона

В Казани накануне был задержан депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов. Он подозревается в приобретении наркотического вещества. Народный избранник якобы достал «закладку» в Авиастроительном районе Казани. В спецоперации участвовали СК и полиция, утверждают источники PROKAZAN. Что грозит депутату в случае, если его вина будет доказана и что известно о происшествии на данный момент рассказали изданию собственные источники в правоохранительных органах.

От 1 до 1,88 грамма запрещенного вещества

Хасанов был задержан в Авиастроительном районе Казани накануне в первой половине дня. Его заподозрили в приобретении от 1 до 1,88 граммов запрещенного вещества. Это не считается особо крупным размером. Для этого необходимо было бы приобрести более 2,5 граммов данного вещества, но вполне тянет на лишение свободы до 3 лет. Правда, данная статья предусматривает и штраф.

Сам Хасанов вину в происшествии отрицает. При этом, народный избранник подтвердил факт задержания, правда причин не уточнил. По его словам, запрещенных веществ при нем не было, а досмотр происходил при понятых.

Также Хасанов отказался от медосвидетельствования. Депутат не стал отрицать тот факт, что на месте задержания рядом лежал некий пакетик.

Рустем Хасанов. Автор фото: t.me

«Я шел пешком, мне заломили руки. Никаких запрещенных средств при личном досмотре выявлено не было. От медицинского освидетельствования я отказался», — рассказывает депутат.

В Мировом суде не стали направлять экс-депутата на принудительное освидетельствование, для этого, по мнению суда, не было оснований.

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Автор фото:radiovera.ru

Сейчас Хасанов находится в Москве якобы в командировке.

Хасанов отметил, что историю раздули не зарегистрированные, как СМИ «непонятные паблики». Народный избранник обвинил их в клевете. Он дал понять, что анонимные телеграм-каналы без последствий не останутся.

«Я думаю, во всей этой интересной истории разберется сначала следствие, а потом суд, в том числе в рамках судебных процессов о защите репутации и достоинства», — отметил Хасанов.

Задержание проводили СК и полиция

В МВД не комментируют происшествие, ссылаясь на то, что Хасанов является спецсубъектом — депутатом Госсовета и вопросами привлечения его к уголовной ответственности занимается Следственное управление.

В Следственном управлении по Татарстану корреспонденту PROKAZAN заявили, что никаких материалов на Хасанова в данный момент не поступало.

личный архив Андрея Шептицкого

Собственный источник PROKAZAN в полиции подтвердил факт задержания Хасанова. Материалы дела были направлены в СУ СК по РТ в обед накануне. В чем обвиняют Хасанова официально никто не комментирует.

«Благотворитель-банкрот»

Хасанов является депутатом Госсовета Татарстана и был избран на довыборах. В парламенте он является членом комитета по социальной политике. Также он был руководителем благотворительного фонда «День добрых дел».

В Татарстане он был известен как строитель, который занимался реставрационными работами на знаковых для республики объектах. Среди них: дом Ивана Михляева, строительные работы в опоре Петропавловского собора и на ряде других строительных объектах республики.

Хасанов был награжден премией «Строитель года – 2018» в номинации «Лучшая компания по сохранению объектов культурного наследия Республики Татарстан», также имеет благодарственное письмо мэра Казани Ильсура Метшина за большой вклад в развитие культуры и благотворительности, его компания участвовала в восстановлении ряда зданий в рамках «Том Сойер Феста» в Казани.

В 2021 году Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении Хасанова процедуру банкротства. Ее инициатором стал Ак Барс Банк, которому строитель задолжал 21,4 млн рублей.

PROKAZAN продолжает следить за ходом расследования.