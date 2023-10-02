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Направлены на повышение качества жизни: в РФ могут измениться правила расчета детского пособия на ребёнка-инвалида

В РФ могут поменять правила расчета детского пособия на ребёнка-инвалида
Направлены на повышение качества жизни: в РФ могут измениться правила расчета детского пособия на ребёнка-инвалида

Яна Лаушкина

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В Татарстане уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребенка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи, сообщает russian.rt. Она напомнила, что право на получение данного пособия определяется с применением комплексной оценки нуждаемости семьи и добавила, что оцениваются не только доходы, но и имущественная обеспеченность, занятость трудоспособных членов семьи или объективные причины ее отсутствия.

По мнению Ирины Волынец, для семей, которые воспитывают ребенка-инвалида, необходимо сделать исключение как для особо нуждающихся в дополнительной поддержке государства и не учитывать их уровень дохода и критерии нуждаемости.

В тексте обращения говорится, что предлагаемые поправки были выработаны с учетом позиции родительского сообщества. Они направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, а также на повышение качества жизни семей, которые ухаживают за ребенком-инвалидом.

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