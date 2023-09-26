Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана

Названы главные загрязнители окружающей среды в Татарстане в 2023 году

В 2023 году управление Росприроднадзора по Татарстану зафиксировало 68 факторов нанесения ущерба окружающей среде на сумму в 1,15 миллиарда рублей, о чем рассказал руководитель волжско-камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на пресс-конференции.

С его слов, основные загрязнители окружающей среды - сельскохозяйственный производственный кооператив «Звениговский», который нанес природе региона вред на 690 миллионов рублей, а также «мусорный» региональный оператор УК «ПЖКХ», который нанес ущерб почти в 28 миллионов рублей. В список попали и ПАО «Татнефть» с ущербом на 24 миллиона рублей.

В числе предприятий и организаций, которые навредили окружающей среде Татарстана, также и чебоксарское ООО «СУОР», администрация Чебоксар, МУП «Пестречинские коммунальные сети» и шелангерский завод «Сайвер».

Всего за этот год взыскали штрафов и ущерба почти на 121 миллион рублей, что в два раза больше, чем за весь 2022 год.