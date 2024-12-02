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На выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском округе победил Залаков

Количество действительных бюллетеней - 34 372

pixabay.com

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Наиль Залаков (генеральный директор холдинга «Чистополье») одержал победу на выборах в Государственный совет Республики Татарстан в Чистопольском одномандатном округе. Голосование состоялось 1 декабря 2024 года. По информации ГАС «Выборы», у специалиста 70,2% голосов.

На втором месте оказался кандидат от партии «Справедливая Россия» Ольга Исаева (15,3%). Представитель Либерально-демократической партии Россия Андрей Харин получил 13,3% голосов. Больше 1,1% бюллетеней оказались недействительны.

Количество действительных бюллетеней - 34 372.

Ранее мы писали о том, что 44 автобуса, которые не так давно прибыли в Челны, выйдут на работу уже с 9 декабря 2024 года. В настоящее время транспорт проходит регистрацию в Государственной автомобильной инспекции города.

Мэр заявил, что Набережные Челны растут, некоторые районы по количеству людей опережают даже Менделеевск.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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