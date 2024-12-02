На выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском округе победил Залаков

Наиль Залаков (генеральный директор холдинга «Чистополье») одержал победу на выборах в Государственный совет Республики Татарстан в Чистопольском одномандатном округе. Голосование состоялось 1 декабря 2024 года. По информации ГАС «Выборы», у специалиста 70,2% голосов.

На втором месте оказался кандидат от партии «Справедливая Россия» Ольга Исаева (15,3%). Представитель Либерально-демократической партии Россия Андрей Харин получил 13,3% голосов. Больше 1,1% бюллетеней оказались недействительны.

Количество действительных бюллетеней - 34 372.

Ранее мы писали о том, что 44 автобуса, которые не так давно прибыли в Челны, выйдут на работу уже с 9 декабря 2024 года. В настоящее время транспорт проходит регистрацию в Государственной автомобильной инспекции города.

Мэр заявил, что Набережные Челны растут, некоторые районы по количеству людей опережают даже Менделеевск.