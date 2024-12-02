На выборах депутата Госсовета РТ в Чистопольском округе победил Залаков
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Наиль Залаков (генеральный директор холдинга «Чистополье») одержал победу на выборах в Государственный совет Республики Татарстан в Чистопольском одномандатном округе. Голосование состоялось 1 декабря 2024 года. По информации ГАС «Выборы», у специалиста 70,2% голосов.
На втором месте оказался кандидат от партии «Справедливая Россия» Ольга Исаева (15,3%). Представитель Либерально-демократической партии Россия Андрей Харин получил 13,3% голосов. Больше 1,1% бюллетеней оказались недействительны.
Количество действительных бюллетеней - 34 372.
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