На трассе М-12 хотят построить 10 новых заправок

Количество заправочных станций на трассе M-12 «Восток» между Москвой и Казанью достигнет 32. На данный момент уже установлены четыре временные контейнерные АЗС, и планируется интегрировать новые заправочные станции в многофункциональные зоны.

Всего на участке M-12 находится 18 АЗС, из которых шесть находятся на территории Республики Татарстан. Предусматривается строительство не только заправок, но также гостиниц, технических станций обслуживания и торговых центров с предложением пунктов общественного питания.