На фоне кризиса в Ормузском проливе Бельгия нарастила импорт российского СПГ

В июле текущего года Бельгия нарастила импорт российского сжиженного природного газа и оказалась в практически полной зависимости от этих поставок. Увеличение закупок происходило на фоне логистического кризиса в Ормузском проливе.

Энергетическая карта Европы в этих условиях вынужденно трансформируется. Российский СПГ стал ключевым источником для бельгийского импорта в июле.

Почти полная зависимость от российского сжиженного газа сложилась в тот момент, когда морская логистика через Ормузский пролив столкнулась с серьёзными проблемами.