Экономика

На фоне кризиса в Ормузском проливе Бельгия нарастила импорт российского СПГ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Бельгия в июле почти полностью перешла на росси...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июле текущего года Бельгия нарастила импорт российского сжиженного природного газа и оказалась в практически полной зависимости от этих поставок. Увеличение закупок происходило на фоне логистического кризиса в Ормузском проливе.

Энергетическая карта Европы в этих условиях вынужденно трансформируется. Российский СПГ стал ключевым источником для бельгийского импорта в июле.

Почти полная зависимость от российского сжиженного газа сложилась в тот момент, когда морская логистика через Ормузский пролив столкнулась с серьёзными проблемами.

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