На фоне кризиса в Ормузском проливе Бельгия нарастила импорт российского СПГ
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В июле текущего года Бельгия нарастила импорт российского сжиженного природного газа и оказалась в практически полной зависимости от этих поставок. Увеличение закупок происходило на фоне логистического кризиса в Ормузском проливе.
Энергетическая карта Европы в этих условиях вынужденно трансформируется. Российский СПГ стал ключевым источником для бельгийского импорта в июле.
Почти полная зависимость от российского сжиженного газа сложилась в тот момент, когда морская логистика через Ормузский пролив столкнулась с серьёзными проблемами.
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