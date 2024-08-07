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На ремонт моста через Ошняк в РТ направят 318,8 млн рублей

Окончание ремонта — до 20 ноября следующего года

Дептранс

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В РТ практически за 319 миллионов рублей проведут ремонт моста через р. Ошняк. Объект находится на км 17+475 трассы «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода. Об этом говорится на портале государственных закупок.

Подрядной организации нужно будет провести ремонтные работы на мосту и 2-полосной дороги, которая растянулась через него. Окончание ремонта — до 20 ноября следующего года.

Известно, что на это время проезд будет осуществляться по улицам с. Русский Ошняк. Помимо этого, будет организовано временное строение.

Деньги власти выделят из бюджета РТ.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 9 августа ограничат движение по улице Айвазовского.

Кроме того, мы говорили, что 4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум» в городе Казани. Заказчик - «Главтатдортранс», который трудится при Министерстве дорожного транспорта по РТ.

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