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В Казани с 9 августа ограничат движение по улице Айвазовского

Движение любого автомобильного транспорта будет...

Екатерина Елисеева

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Движение любого автомобильного транспорта будет ограничено около жилых домов на Айвазовского, №16 и 19. Проезжую часть перекроют уже с 9 августа 2024 года.

Напомним, эта улица располагается в самом центре города и пересекается с ул. Бутлерова, Волкова и Овражной.

Ранее мы писали о том, что 4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум» в городе Казани. Заказчик - «Главтатдортранс», который трудится при Министерстве дорожного транспорта по Республике Татарстан. Прогнозируется, что объекты будут непрозрачными.

Кроме того, мы говорили, что на экологическом фестивале «Вместе просто» в Казани 10 августа выступят TATARKA и Tesla Boy. Фестиваль пройдет при поддержке местной администрации, вход свободный для всех. Также, в этот день до лесопарка будут курсировать бесплатные шаттлы.

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