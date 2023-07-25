В Татарстане планируют начать раздавать землю участникам СВО

В Татарстане на конец полугодия 2023 года на очереди для получения земельных участков находится 25 730 многодетных семей. С начала 2023 года земельные участки получили 1 114 многодетных семей, ответили редакции PROKAZAN в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

Сейчас в республике также готовятся к принятию закона, согласно которому участники СВО или члены их семей будут получать бесплатные земельные участки. Размер участка, согласно документу, должен быть не меньше 0,1 га, а предельных значений вовсе не предусмотрено. Для получения участка солдату необходимо быть ветераном боевых действий, героем России или иметь орден «За военные заслуги». Напомним, что участники СВО автоматически получают статус ветерана боевых действий.

В министерстве также отметили, что на данный момент рано говорить о том, сколько будет необходимо сформировать участков для предоставлениях их лицам из числа ветеранов боевых действий - заключение соглашений запланировано на август 2023 года. При этом отмечается, что предоставление земли участникам СВО не регулируется порядком предоставления участков многодетным семьям, из-за чего оно может влиять на срок предоставления участков последним.

Ранее нам удалось пообщаться с председателем общественной организации многодетных семей по Татарстану, членом комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, членом комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, которые выразили свое мнение по поводу того, насколько рациональна была идея о принятии вышеуказанного закона, а также о том, как он будет реализовываться, учитывая ситуацию с многодетными семьями.