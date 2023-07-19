Где достать землю для участников СВО? Татарстан готовится к раздаче бесплатной земли военнослужащим

В Татарстане планируют принять закон, по которому участникам СВО или членам их семей, будут выделять бесплатные земельные участки. Правда, в республике по-прежнему остро стоит проблема выделения земельных участков другой категории — многодетным семьям. Их в очереди сейчас более 15 тысяч.

По 10 соток участникам СВО или их семьям

В Татарстане в ближайшее время будет принят закон, по которому участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки. Размер участка должен быть не менее 0,1 га, предельных значений законопроектом не предусмотрено. Из документа, разработанного в Минземимущества Татарстана, следует, что для получения участка солдат должен быть ветераном боевых действий, героем России или иметь орден «За военные заслуги».

Все участники СВО автоматически получают статус ветерана боевых действий, а значит претендовать на участок смогут все военные из Татарстана.

То, что закон точно примут — не возникает сомнений. Сейчас он проходит антикоррупционную проверку, после будет внесен в Госсовет Татарстана и принят парламентом.

Земельных участков в Татарстане не хватает?

В России и Татарстане бесплатный земельный участок имеют право получить многодетные семьи. Согласно распоряжению, граждане, имеющие более трех детей и зарегистрированные на протяжении пяти лет в Татарстане, могут претендовать на земельный участок. Есть и другие категории льготников, но многодетные семьи — одна из самых многочисленных, нуждающихся в земельных участках. На сегодняшний день, порядка 30-40 процентов многодетных семей еще не получили земли в Татарстане. По словам председателя общественной организации многодетных семей по Татарстану Артем Кузнецов, сейчас в республике в очереди находится около 15 тысяч семей. Очередь из года в год только растет.

Большинство нуждающихся семей находятся в Казани и Набережных Челнах, где земельные участки предоставляются уже в других районах республики.

«Сейчас и многодетным семьям не можем раздать участки — до сих пор очереди безумные. А тут мы сейчас участникам СВО еще будем обещать. Многодетным семьям обещали-обещали, никак землю выдать не можем, а теперь сейчас ветеранам СВО пообещаем и если не выдадим, то ничем хорошим это тоже не кончится. К большому сожалению — только лишняя напряженка в социуме», — высказался Кузнецов.

На фото: председатель общественной организации многодетных семей по Татарстану Артем Кузнецов

Где земля для участников СВО?

В законопроекте подчеркивается, что для участников СВО будет вестись свой отдельный реестр. Получить участок военнослужащий сможет либо по месту проживания или по месту нахождения. Семье же будет предоставляться только участок по месту проживания.

Член комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Комисаров считает, что в данный момент вопрос о том, какие земельные участки будут выделяться участникам СВО даже не рассматривался.

«Я сейчас не могу сказать, на самом деле, об участниках СВО. Знаю, что такая проблема периодически существует с многодетными семьями, то есть люди много лет ждут своей очереди. А участники СВО — это новая категория граждан, которая образовалась только недавно. Предстоящие проблемы еще не решены до конца», — отмечает депутат.

На фото: Александр Комисаров

Член комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Эдуард Шарафиев отметил, что идея с предоставлением участков участникам СВО хорошая, но есть нюансы.

«Предоставление бесплатных земельных участков участникам СВО — идея хорошая, но непростая с точки зрения реализации. Насколько мне известно, в настоящее время у потребителей высокий запрос на малоэтажное жилье на земле. И многие компании-застройщики стремятся заработать на этом. Поэтому бесплатное выделение земельных участков для ветеранов СВО будет встречать негласное сопротивление на разных уровнях. Посмотрите на то, с какой сложностью во многих регионах решается вопрос выделения бесплатного земельного участка для многодетных семей. Вы думаете, с ветеранами будет легче?» — прокомментировал Шарафиев.

На фото: Эдуард Шарафиев

Также Эдуард Шарафиев подчеркнул, что решение о выделении бесплатных участков – это только полдела. Вторая вытекающая из этого проблема – это подведение коммуникаций. Бесплатное выделение земли предполагает, что государство в той или иной форме участвует в решении этой проблемы, пусть хотя бы частично, но оно должно также вложиться в строительство коммуникаций, в том числе и дорог. А это несет за собой дополнительные расходы.

Для решения возможных проблем с предоставлением земельных наделов участникам СВО придётся частично пожертвовать интересами коммерческих застройщиков, которые в реальности являются приоритетными «очередниками» на получение земли, оставляя позади тех, кому земля должна быть предоставлена по закону. Также должен быть более жесткий контроль над этим вопросом со стороны федерального центра и правоохранительных структур, прежде всего прокуратуры, отмечает Шарафиев.

«Во-первых, надо разделить очереди. Во-вторых, надо обеспечить эти категории соответствующим запасом земель. Для этого необходимо уже сейчас прогнозировать количество претендентов и искать земли», — высказался Эдуард Шарафиев.

Частично проблему можно решить, если треть участников СВО, особенно выходцы из села, будут получать земли в сельской зоне, вдали от больших городов. Но чтобы эта идея реализовалась — нужно мотивировать ветеранов СВО на переезд в сельские местности. На данный момент, претенденты все же рассчитывают на выделение земли в пригородной зоне больших городов, а это уже новая проблема, подытожил Шарафиев.

Депутат Госсовета РТ Роман Мугерман от комментария по данной теме.