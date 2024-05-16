На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения

На Нижнекамске и набережных Челнов начали устанавливать новую систему электроосвещения. Эту информацию сообщили из пресс-службы "Волго-Вятскуправтодора".

Работы включают в себя установку 1449 опор и 1460 светодиодных фонарей на различных участках, включая мосты и транспортные развязки. Планируется завершить проект к октябрю текущего года.

Освещение будет интегрировано в систему автоматизированного управления, что позволит эффективно использовать энергию и дистанционно управлять освещением.