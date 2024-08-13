На 2 участках М-7 в Татарстана приостановят движение 14 августа

Ночью 14 августа 2024 года, на 2 территория трассы М-7 в РТ временно ограничат движение на время работ.

Об этом рассказали в «Волго-Вятскуправтодоре».

Движение перекроют на 871 км возле с. Иксуар и на 954 км возле с. Уразбахтино.

С 01:00 до 02:00 часов ночи ограничения коснутся дороги в сторону Уфы, с 02:00 до 03:00 часов ночи — Москвы.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске появится сеть магазинов «у дома». О планах открыть магазин говорится в объявлении о наборе работников в интернете.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах Татарстана 31-летний мужчина предлагал в интернете 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик. На допросе он заявил, что планировал записать видео с несовершеннолетней для себя.