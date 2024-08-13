Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамске появится сеть магазинов «у дома»

О планах открыть магазин говорится в объявлении...

pixabay

Подписаться в Telegram

Торговая точка появится на ул. Корабельной, 45.

Официально пока неизвестно, когда именно магазин в Нижнекамске откроет свои двери для посетителей. Остается ждать информации. Помимо этого, о планах открыть магазин говорится в объявлении о наборе работников в интернете, пишет НТР 24.

Ранее мы писали о том, что на Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань». В планах закончить работы в августе. Об этом рассказали в ТГ Комитета внешнего благоустройства.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах Татарстана 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик. На допросе он заявил, что планировал записать видео с несовершеннолетней для себя.

Также, в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Интересное в Казани

3 часа назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

какую придумать защиту от тараканов на вентиляционном отверстии за гвл

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

венецианская штукатурка цена за работу м2 в Краснодаре

Новости Казани

19 часов назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане выпал снег

Новости Татарстана

день назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП

Новости Татарстана

8 часов назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены

Новости Татарстана

20 часов назад

В ДТП на трассе М7 в РТ погибли 2 человека
Новости Казани
3 часа назад

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Есть мнение, что команда, которая помогает фигу...

Новости Татарстана

18 минут назад

В Нижнекамске появится сеть магазинов «у дома»

Новости Казани

4 часа назад

22-летняя велоледи попала в больницу после столкновения с «ГАЗелью» в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Власти Татарстана хотят принудительно лечить людей от алкоголизма

Новости Казани

5 часов назад

Сергей Лазарев выступит в Альметьевске на День нефтяника 1 сентября
В Казани с 1 по 13 августа выпало 96% месячной ...
Новости Казани
час назад

В Казани с 1 по 13 августа выпало 96% месячной нормы осадков

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами

Новости Казани

20 часов назад

В казанском общежитии рухнул кусок потолка
Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли...
Интересное в Казани
4 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки
Татарстанец избивал второклассницу по любому по...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание