В Нижнекамске появится сеть магазинов «у дома»

Торговая точка появится на ул. Корабельной, 45.

Официально пока неизвестно, когда именно магазин в Нижнекамске откроет свои двери для посетителей. Остается ждать информации. Помимо этого, о планах открыть магазин говорится в объявлении о наборе работников в интернете, пишет НТР 24.

Ранее мы писали о том, что на Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань». В планах закончить работы в августе. Об этом рассказали в ТГ Комитета внешнего благоустройства.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах Татарстана 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик. На допросе он заявил, что планировал записать видео с несовершеннолетней для себя.

Также, в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами.