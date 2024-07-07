Новости Татарстана
· 16+ · Полина Сластникова

Волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов

Недавно в сети появилось видео очевидцев, где мужчина, высунув руку из окна трясёт кота, как бы пытаясь сбросить его с большой высоты многоквартирного дома.

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Недавно в сети появилось видео очевидцев, где мужчина, высунув руку из окна трясёт кота, как бы пытаясь сбросить его с большой высоты многоквартирного дома.

По камерам волонтёры увидели, что мужчина выставил кота на улицу ночью. Ранее кот также жил на улице, его подкармливали местеные жители.

Волонтёры забрали бедное животное и отвезли к ветеринару. Его обследовали, кастрировали и будут искать новый дом.

Ранее мы писали, что молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске.

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