49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске

Мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске.

По информации следствия, в период с января 2023 года по апрель 2024 года, он пару раз надругался над детьми своих же друзей, которые приезжали в гости в п. Медик-2. Одна девочка сейчас ходит в детский сад.

Известно, что 49-летний Дмитрий Зайцев играл с потерпевшими в догонялки, ловил на 2 этаже и совращал их. Фигурант женат.

Ранее он сидел в исправительной колонии за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. У него уже сняли отпечатки и образцы ДНК. Мужчине может грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Mash Iptash.

Раньше мы писали о том, что в РТ в аварии с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на железной дороге. Обстоятельства случившегося выясняются.