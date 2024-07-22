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Мусоровоз снес провода в Казани на перекрестке Зорге и Фучика

В комментариях один мужчина написал, что в этом...

Эдуард Соснин

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В Казани из-за мусоровоза на перекрестки ул. Р. Зорге и Ю. Фучика появилась практически километровый затор.

По информации свидетелей, грузовик снес провода. По этой причине троллейбусы и трамваи остановились, а автобусы не смогли переехать перекресток.

Примерно в час пробка растянулась до пр. Победы. Из-за того, что провисли провода, их снес мусоровоз.

В комментариях один мужчина написал, что в этом виноват не мусоровоз, а металловоз.

В МУП «Метроэлектротранс» рассказали, что сейчас на месте трудятся эксперты.

В настоящее время троллейбус №5 курсирует от Зорге через Танковый овраг и с ул. Глушко по рейсу №3. Через Танковое кольцо также ходят троллейбусы №9 и 12. Трамвай №4 едет через Сады.

Ранее мы писали о том, что автобус влетел в столб на улице Танковой. Все случилось около остановки «улица Комарова».

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