Автобус влетел в столб на улице Танковой

Около остановки «улица Комарова» на проезжей части размыло коллектор, на месте появилась большая яма. Водитель общественного транспорта не увидел ее и наехал на преграду колесом. Как итог, автобус въехал в столб на обочине.

На видео можно заметить, как у машины разбито лобовое стекло, а само авто оказалось на тротуаре. Потерпевших и погибших нет.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.