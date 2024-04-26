Мобильный татарский переводчик Tatsoft уже через месяц появится в App Store

В настоящее время в магазинах Play Market можно установить сервис перевода Tatsoft, а через месяц его можно скачать под управлением iOS. Об этом сообщили в Институте прикладной семиотики Академии наук РТ.

Руководитель Института Ринат Гильмуллин отметил, что Apple должна провести некоторые технические работы, подтвердить их аккаунт и выложить приложение. По предварительным данным, все будет готово через месяц,

Особенности приложения - голосовой перевод в обе стороны: распознавание речи в текст и образование речи их текста. Для татарского языка эта функция первая.

Сервис был презентован еще в 2019 году. Приложение появилось в магазинах Play Market 24 марта текущего года.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается +30 градусов.