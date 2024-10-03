Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

Министерство спорта РТ пригласило актера Рузиля Минекаева на соревнования по местной национальной борьбе корэш. Выяснилось, что парень ранее занимался этим видом спорта. Об этом он сообщил на шоу «ЧБД».

Ведомство опубликовало часть выпуска, в которой парень рассказывает ведущим о то, что значит корэш.

В шоу Рузиль сообщил, что в 2012 году он ходил на национальную борьбу и в музыкальную школу в Нурлате. В один из дней он с одноклассниками после магазина оказался перед хулиганами. Один из ребят начал просить у Минекаева деньги, а когда актер отказался и хотел уйти, его остановили и.... Тогда уроженец Татарстана остановился и предложил комикам самим закончить историю.

Напомним, молодой человек играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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