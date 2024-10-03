Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

В шоу Рузиль сообщил, что в 2012 году он ходил ...

Рузиль Минекаев

Подписаться в Telegram

Министерство спорта РТ пригласило актера Рузиля Минекаева на соревнования по местной национальной борьбе корэш. Выяснилось, что парень ранее занимался этим видом спорта. Об этом он сообщил на шоу «ЧБД».

Ведомство опубликовало часть выпуска, в которой парень рассказывает ведущим о то, что значит корэш.

В шоу Рузиль сообщил, что в 2012 году он ходил на национальную борьбу и в музыкальную школу в Нурлате. В один из дней он с одноклассниками после магазина оказался перед хулиганами. Один из ребят начал просить у Минекаева деньги, а когда актер отказался и хотел уйти, его остановили и.... Тогда уроженец Татарстана остановился и предложил комикам самим закончить историю.

Напомним, молодой человек играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Ранее мы писали о том, что Метшин назвал Казань городом женихов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Новости России

18 часов назад

ВТБ спрогнозировал кешбэк россиян в 2024 году

микросетка для вентиляции

Новости Казани

день назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

найти продюсера в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Челнах 2 октября простятся с 55-летним стоматологом Зуфаром Гайфутдиновым

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Новости Казани

день назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

21 час назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Новости Казани

22 часа назад

Появилось видео потопа казанского ЖК «Салават Купере»
Новости Татарстана
2 часа назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

Новости Татарстана

час назад

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш

Новости России

21 час назад

ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Новости Казани

2 часа назад

Метшин назвал Казань городом женихов

Новости Татарстана

3 часа назад

Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы
В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть...
Новости Казани
31 минуту назад

В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске ищут участников массовой драки с иностранцами

Новости Казани

4 часа назад

В аэропорту Казани сняты ограничения на перелеты

Новости Казани

4 часа назад

Правоохранители приехали к школе №39 в Казани из-за ученика с ножом
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани