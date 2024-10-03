Метшин назвал Казань городом женихов

Глава региональной столице Татарстана Ильсур Метшин встретился с педагогами, которые переехали в Казань. Многие учителя переехали в город из Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Челябинской областей, а также из Азербайджана.

Мэр рассказал, что за пять лет к в регион прибыли 1,3 тысячи учителей. Это значит, по мнению Метшина, что Казань магнитом и для региона, и для Поволжья, и для страны в целом.

Педагоги сообщили главе города, что они остались из-за красоты столицы, развития города, а кто-то из-за любимого человека.

"...ради этого стоило приехать... Казань — город женихов, — отметил Ильсур Метшин.

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