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Метшин назвал Казань городом женихов

Мэр рассказал, что за пять лет к в регион прибы...

pixabay.com

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Глава региональной столице Татарстана Ильсур Метшин встретился с педагогами, которые переехали в Казань. Многие учителя переехали в город из Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Челябинской областей, а также из Азербайджана.

Мэр рассказал, что за пять лет к в регион прибыли 1,3 тысячи учителей. Это значит, по мнению Метшина, что Казань магнитом и для региона, и для Поволжья, и для страны в целом.

Педагоги сообщили главе города, что они остались из-за красоты столицы, развития города, а кто-то из-за любимого человека.

"...ради этого стоило приехать... Казань — город женихов, — отметил Ильсур Метшин.

Ранее мы писали о том, что участник специальной военной операции с позывным «Молния» вывел 16 российских военных из окружения в лесопосадке без всяких потерь.

Мужчина подписал контракт с Минобором РФ и прошёл обучение под Казанью

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