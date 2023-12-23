Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Минниханов дал поручения по безопасности на новогодние праздники

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23 декабря Раис РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений, необходимые для создания безопасности в период новогодних каникул. Он заявил, что не стоит упускать из виду возможные угрозы терактов и ЧС.

Минниханов сказал, что руководству администраций необходимо организовать в выходные дни дежурства должностных лиц и взять под контроль исполнение мер требований по безопасности.

Стоит напомнить, что во многих городах Татарстан было отменено традиционное проведение салютов.

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