Минниханов дал поручения по безопасности на новогодние праздники

23 декабря Раис РТ Рустам Минниханов дал ряд поручений, необходимые для создания безопасности в период новогодних каникул. Он заявил, что не стоит упускать из виду возможные угрозы терактов и ЧС.

Минниханов сказал, что руководству администраций необходимо организовать в выходные дни дежурства должностных лиц и взять под контроль исполнение мер требований по безопасности.

Стоит напомнить, что во многих городах Татарстан было отменено традиционное проведение салютов.